Поездки на такси в России стали выгоднее аренды машин

«Ъ»: аренда машин в России дорожает быстрее услуг такси

На фоне роста цен на автомобили россияне стали чаще пользоваться услугами аренды машин. За девять месяцев текущего года средний чек в сервисах каршеринга вырос на 17–29 процентов. При этом поездки на такси в сложившейся ситуации становятся выгоднее, поскольку стоимость услуг там показывает более сдержанную динамику. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Рост сцен сдерживает тот факт, что потребители стали активнее переходить на режим экономии. Еще одна причина — отъезд из страны платежеспособных граждан. Средняя стоимость поездки на каршеринге в январе — сентябре этого года выросла на 25 процентов. В среднем она составляет 440 рублей. По оценкам аналитиков Почта-банка, в среднем те, кто пользуется каршерингом, тратят на услуги сервисов 3–5 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что в России стали хуже продаваться автомобили с пробегом. С января по сентябрь 2022 года в России было продано на 420,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом меньше, чем в аналогичный период 2021-го — падение составило 10 процентов, до 3,94 миллиона машин.