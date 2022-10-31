Россиянин отказался угостить сигаретой сожительницу и зарезал ее

В Архангельской области мужчина зарезал сожительницу после просьбы угостить сигаретой

В Архангельской области задержали 49-летнего местного жителя за убийство 45-летней сожительницы. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Тарнаева.

По данным ведомства, 28 октября сожители выпивали в квартире на Арктической улице города Северодвинск. Затем фигурант взял нож и несколько раз ударил им жертву в грудь и живот, нанеся тяжелые ранения. Женщина скончалась в больнице.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что подруга попросила его угостить сигаретой, но он отказался. Тогда потерпевшая стала оскорблять кавалера, чем разозлила его.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).