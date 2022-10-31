Сквоттеры заселились в дом сооснователя «Яндекса»

NRC: сквоттеры заняли дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

Сквоттеры заселились в дом российского миллиардера и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. Сколько именно людей находится в здании, неизвестно. Об этом сообщает NRC.

Занявшие дом бизнесмена активисты заявили, что они выступают «против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих капитал». Сквоттеры объяснили, что они заняли собственность, потому что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой». Активисты развесили с балкона транспаранты с заявлениями против капитализма.

Группа сквоттеров сообщила журналистам, что они находятся в пустующем здании с вечера 27 октября. При этом они отказались объяснять, как у них получилось попасть в дом Воложа. По их словам, к ним уже заходила полиция.

В мае в Австрии группа активистов-анархистов численностью около 40 человек захватила виллу на озере Аттерзе, которая, предположительно, принадлежит председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Занявшие дом в населенном пункте Бургау сквоттеры называют себя членами «союза свободных анархистских организаций». Они выступают против военных действий на Украине, требуют остановить «приватизацию» озера и провести конфискацию собственности.