Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле

Тату-мастер Владимир Ермак призвал россиян не наносить на тело фразы на неизвестных языках

Тату-мастер Владимир Ермак назвал опасные для жизни в России рисунки на теле. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием NEWS.ru.

Так, специалист призвал россиян не наносить на тело иероглифы и фразы на неизвестных языках. «Все знают, сколько раз люди, приезжая в другие страны, сталкивались с тем, что в словах ошибки, перепутанные значения и даже опечатки. А перекрытие татуировки процесс сложный, делайте сразу все обдуманно», — заявил он и отметил, что многие студии и частные мастера не несут ответственности перед клиентом за значение изображения, поскольку им важно качество.

Вдобавок Ермак порекомендовал не наносить рисунки, связанные с тюремной тематикой. По его словам, к ним относятся перстни, паутины, определенный вид игральных символов, иконы, кресты, звезды, а также изображения ангелов. «Есть ряд направлений, которые у нас в России под уголовное преследование попадают: квир-тату и другой кринж, связанный с сексуальными подтекстами, экстремистские и оскорбительные тату в сторону руководства страны и так далее», — подчеркнул эксперт и посоветовал не набивать тату с религиозным подтекстом.

Ранее тату-мастер Владимир Ермак попросил россиян, желающих нанести на тело новые рисунки, не гнаться за низкими ценами в поисках салона или частного мастера. По мнению эксперта, на дому татуировщики выполняют работу не лучше и не дешевле, чем в профессиональных студиях. Кроме того, перед тем как записаться на услугу, он порекомендовал ознакомиться с портфолио художника и убедиться в его компетенции, а также оценить его подход к стерилизации.