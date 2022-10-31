Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:08, 31 октября 2022Ценности

Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле

Тату-мастер Владимир Ермак призвал россиян не наносить на тело фразы на неизвестных языках

Фото: Thomas Despeyroux / Unsplash

Тату-мастер Владимир Ермак назвал опасные для жизни в России рисунки на теле. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием NEWS.ru.

Так, специалист призвал россиян не наносить на тело иероглифы и фразы на неизвестных языках. «Все знают, сколько раз люди, приезжая в другие страны, сталкивались с тем, что в словах ошибки, перепутанные значения и даже опечатки. А перекрытие татуировки процесс сложный, делайте сразу все обдуманно», — заявил он и отметил, что многие студии и частные мастера не несут ответственности перед клиентом за значение изображения, поскольку им важно качество.

Материалы по теме:
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете» Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете»Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
28 февраля 2018
Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Синяя болезньКак первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
8 марта 2020

Вдобавок Ермак порекомендовал не наносить рисунки, связанные с тюремной тематикой. По его словам, к ним относятся перстни, паутины, определенный вид игральных символов, иконы, кресты, звезды, а также изображения ангелов. «Есть ряд направлений, которые у нас в России под уголовное преследование попадают: квир-тату и другой кринж, связанный с сексуальными подтекстами, экстремистские и оскорбительные тату в сторону руководства страны и так далее», — подчеркнул эксперт и посоветовал не набивать тату с религиозным подтекстом.

Ранее тату-мастер Владимир Ермак попросил россиян, желающих нанести на тело новые рисунки, не гнаться за низкими ценами в поисках салона или частного мастера. По мнению эксперта, на дому татуировщики выполняют работу не лучше и не дешевле, чем в профессиональных студиях. Кроме того, перед тем как записаться на услугу, он порекомендовал ознакомиться с портфолио художника и убедиться в его компетенции, а также оценить его подход к стерилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Кремль заявил о рисковом характере зерновой сделки
Туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом «заблокированными» картами
Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос
В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений
Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.