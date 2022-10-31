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02:27, 31 октября 2022Экономика

В США предупредили о серьезных последствиях новых санкций против России

Профессор Буш: США столкнутся с большими трудностями из-за санкций на алюминий из России

Фото: Сергей Булкин / news.ru/globallookpress.com

США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения санкций на российский алюминий. Об этом в статье для The Hill предупредил профессор Марк Л. Буш.

Он прокомментировал сообщения, что Белый дом рассматривает варианты ограничения импорта алюминия из России через прямой запрет, увеличение пошлин или санкции против компании «Русал». «Это не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого экономика США окажется в плохом состоянии», — указал эксперт.

Буш объяснил, что прекращение поставок стратегического металла вызовет рост его цены на биржах, тогда как самим США не хватает плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса — собственные заводы обеспечивают лишь 20 процентов от необходимых объемов. Кроме того, считает профессор, с годами мировой спрос на алюминий будет лишь увеличиваться, и если Вашингтон введет запрет, на западных рынках может сложиться «крайнее ужесточение», особенно если Европа последует его примеру..

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Марина Совина
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