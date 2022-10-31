Рост цен в еврозоне резко ускорился

Предварительные данные Евростата: рост цен в еврозоне в октябре ускорился до 10,7 процента

Годовая инфляция в 19 странах, использующих евро, в октябре установила очередной рекорд на уровне 10,7 процента по сравнению с 9,9 процента месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Евростата. Годом ранее в октябре показатель составлял 4,1 процента.

Статистическая служба сообщает, что драйвером стремительного ускорения роста цен стало повышение стоимости энергоносителей (41,9 против 40,7 процента в сентябре), а также подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (13,1 против 11,8 процента).

Более всего от инфляции страдают страны Балтии: Эстония (22,4 процента), Литва (22 процента) и Латвия (21,8 процента). Однако рост цен в октябре в этих государствах немного замедлился.

Для борьбы с высокой инфляцией, причинами которой в том числе стал энергокризис, Европейский центральный банк (ЕЦБ) 27 октября поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента.