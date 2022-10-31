Часто путешествующая россиянка объяснила стремление турков жениться на русских

Автор блога на «Яндекс.Дзен» выяснила, что турки восхищаются самодостаточностью россиянок

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, побывала в Турции и выяснила, почему турецкие мужчины считают россиянок «идеальными женами» и стремятся заключить с ними союз. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница пообщалась с местными мужчинами, и отметила несколько качеств соотечественниц, которые выгодно отличают русских женщин от остальных. Первой чертой стала легкость в общении — по словам собеседника автора блога, это «располагает и гарантирует интересную семейную жизнь», а кроме того, помогает избраннице подружиться и найти общий язык с многочисленными турецкими родственниками.

«С одной стороны, они самодостаточные и уверенные в себе, умеют зарабатывать деньги. С другой стороны, очень хозяйственные, вкусно готовят, поддерживают чистоту и с удовольствием воспитывают детей. То есть они успешно совмещают работу с семьей и бытом — это большая редкость для женщин во всем мире», — объяснил еще одно восхищающее качество россиянок знакомый блогерши.

Также опрошенные россиянкой мужчины выделили искренность в отношениях — по их мнению, в России больше принято выбирать мужа «сердцем», тогда как турчанки гораздо чаще думают про материальное положение будущего супруга.

«В Турции чаще всего жена занимается домом и детьми, а муж зарабатывает деньги. Я придерживаюсь такого же взгляда, но хочется, чтобы тебя искренне любили всем сердцем, независимо от состояния и положения в обществе. А деньгами я, конечно, обеспечу свою семью», — поделился точкой зрения житель Анталии.

Ранее в июне российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и выяснила, что местные мужчины не любят россиянок и считают их «ветреными девицами». Так, индусы считают, что девушки обязаны быть скромными и молчаливыми, а путешествовать в одиночку недопустимо.