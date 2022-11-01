Сообщение о принятии закона о 13-й пенсии для россиян оказалось недостоверным

Информация о принятии Госдумой закона о 13-й пенсии для россиян не подтвердилась

Сообщение о том, что Госдума приняла закон о выплате россиянам 13-й пенсии, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в соцсетях и мессенджерах в конце октября. Одна из первых появилась на YouTube-канале «Особое мнение» 25 октября.

В ролике сообщалось, что Госдума РФ приняла Федеральный закон о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Отмечалось, что, согласно данному закону, российские пенсионеры на постоянной основе начнут получать дополнительные выплаты в размере одной ежемесячной пенсии, которая выплачивалась им на момент принятия ФЗ. Утверждалось, что законопроект об установлении 13-й пенсии был инициирован депутатами партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее «Справедливая Россия — За правду» действительно предложила на рассмотрение Госдумы законопроект о так называемой 13-й пенсии, которую гражданам РФ пенсионного возраста должны выплачивать в декабре каждого года, сообщал портал BFM.ru. По словам главы партии Сергея Миронова, подобная мера позволит восстановить социальную справедливость, а также повысить уровень благополучия пожилых россиян.

При этом нижняя палата парламента не рассматривала данный законопроект даже в первом чтении. Как сообщал в беседе с «Известиями» Сергей Миронов еще в июле, рассмотрение проекта в Госдуме должно состояться в рамках осенней сессии, однако точная дата неизвестна.

Официальной информации о принятии подобного законопроекта от российских органов власти в открытых источниках не появлялось.

В декабре 2021 года с аналогичной инициативой выступили депутаты партии ЛДПР, писала «Российская газета». Согласно предложенному ими законопроекту, в 2022 году на выплаты 13-й пенсии из федерального бюджета должно было быть выделено более 786 миллиардов рублей. Однако тогда этот законопроект не нашел поддержки правительства.

Публикация активно распространялась в соцсетях (1, 2, 3, 4). При этом в СМИ в основном публиковались корректные материалы, в которых сообщалось о том, что законопроект пока находится на рассмотрении.