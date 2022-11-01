В Московском зоопарке показали купание частично парализованного медведя Диксона

Глава Московского зоопарка Акулова показала видео купания раненого белого медведя Диксона

Частично парализованный краснокнижный белый медведь Диксон, проходящий реабилитацию в Московском зоопарке, купается в специально оборудованном бассейне. Видео купания опубликовала глава зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По словам Акуловой, дно бассейна покрыто галькой, так как песок в случае Диксона работал бы как наждачная бумага, травмируя его задние конечности, галька же массирует лапы животного.

«По наблюдениям зоологов, в бассейне Диксон перемещается гораздо активнее, при этом галька создает эффект массажа — он трется об нее и, тем самым, разрабатывает мышцы», — рассказала она.

Кроме того, по словам главы зоопарка, ветеринары регулярно обрабатывают старые раны медведя специальным гелем, который передал специалистам один из подписчиков.

Медведя с огнестрельными ранениями обнаружили без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищника заметили местные жители, позже его перевезли в Москву. Это не первый хищник с Диксона, которого спасают врачи, — в июле специалисты помогли медведице, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки.