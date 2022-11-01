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14:15, 1 ноября 2022Мир

Шанхайский Диснейленд запер тысячи посетителей в парке из-за коронавируса

Шанхайский Диснейленд запретил тысячам людей покидать парк из-за 10 случаев COVID в городе

Шанхайский Диснейленд запретил тысячам людей покидать парк из-за десяти случаев передачи коронавирусной инфекции в многомиллионном городе. Видео из парка публикует газета Daily Mail.

На кадрах видно, как посетители парка бегут к воротам, стремясь покинуть Диснейленд, однако ворота оказались закрыты. Людей обязали оставаться на территории развлекательного комплекса до тех пор, пока они не смогут предоставить отрицательный тест на вирус.

Правительство Шанхая заявило, что парк запрещает впускать и выпускать посетителей. Власти подчеркнули, что всем находящимся в Диснейленде необходимо дождаться результатов тестирования, прежде чем они смогут покинуть парк. Ежедневно парк посещают около 60 тысяч посетителей.

В августе около 80 тысяч туристов застряли на острове Хайнань из-за введенного в Китае режима изоляции.

Анжелика Бережная
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