Оценена зависимость российского бизнеса от кредитов

FinExpertiza: зависимость бизнеса от кредитов оказалась рекордно низкой за 9 лет

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили зависимость российского бизнеса от кредитов. Выяснилось, что доля заемных средств в структуре активов российских крупных и средних предприятий в конце первого полугодия 2022 года опустилась до 46,9 процента (доля собственных средств выросла до 53,1 процента соответственно). Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты установили, что на фоне рекордно низких ставок кредитная зависимость бизнеса в России оказалась на рекордно низких значениях как минимум за девять лет. «Это произошло в связи с резким подорожанием кредитов после того, как ЦБ в конце февраля поднял ключевую ставку до исторического максимума. Во второй половине 2022 года, после начала цикла снижения ключевой ставки, корпоративное кредитование стало расти», — пояснила глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Причем менее всего зависят от заемных средств предприятия в Ханты-Мансийский автономном округе, Сахалинской, Астраханской и Вологодской, Иркутской, Омской и Оренбургской областях, а также в Республике Коми, Крыму и Чукотском автономном округе. С другой стороны, критическая зависимость от внешнего финансирования есть у бизнеса в Ингушетии, Чувашии, Дагестане, Северной Осети и Кабардино-Балкарии. Минимальна доля собственных средств у предприятий в Чечне, Адыгее, а также в Архангельской, Рязанской и Тверской областях.

Чтобы создать наиболее выгодные условия для бизнеса сейчас российская экономика должна адаптироваться к сложившемуся кризису. Такое мнение высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг. По его мнению, это заключается в устранении лишних барьеров, а также предоставлении доступа к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — отметил он.