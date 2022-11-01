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22:06, 1 ноября 2022Мир

Госдеп оценил возможность контактов России и США на G20

Представитель Госдепа Прайс заявил, что контактов РФ и США на саммите G20 не ожидается

Фото: Pixabay

Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается. Так оценил возможность диалога официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс.

Так он прокомментировал просьбу оценить вероятность контактов Москвы и Вашингтона по теме работы посольства США в российской столице и возможности увеличения численности дипперсонала. «Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20», — отметил Прайс.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди официально подтвердила, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 на Бали. Глава МИД Индонезии также подчеркнула, что «текущая мировая ситуация нестабильна», однако ее ведомство старается налаживать связь с главами двух государств.

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Марина Совина
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