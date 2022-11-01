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13:48, 1 ноября 2022Мир

Японцев призвали экономить электроэнергию впервые за семь лет

Правительство Японии впервые за семь лет призвало экономить электроэнергию в зимний период

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Правительство Японии впервые за семь лет призвало население и бизнес экономить электроэнергию в зимний период. С соответствующим заявлением выступил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, передает The Japan Times.

«Как и летом, мы не устанавливаем количественные показатели потребления энергии в зимние месяцы, но хотели бы попросить всю страну сотрудничать в деле экономии энергии в разумных пределах», — объяснил министр.

По его словам, чтобы справиться с ожидаемым сокращением поставок электроэнергии, предлагается снизить температуру отопления и выключать свет в неиспользуемых помещениях. Кроме того, для утепления японцам предложили носить больше одежды.

Уточняется, что запрос на экономию электроэнергии будет действовать с 1 декабря по 31 марта. Одновременно с этим коммунальные компании страны заявили, что могут повысить тарифы с апреля 2023 года или позже.

Ранее стало известно, что инфляция в Японии побила тридцатилетний рекорд. В частности, годовая инфляция в стране достигла трех процентов впервые с 1991 года. Отмечается, что это происходит на фоне подорожания не только энергоресурсов, но и продуктов питания и хозтоваров.

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Анастасия Заикина
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