Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:04, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ

Хакер из ДНР взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Хакер из ДНР с ником Джокер взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пресс-службы республики Даниил Безсонов.

«Чтобы было понятно, это программа, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных», — отметил Безсонов.

Он добавил, что получение доступа к системе позволяет российским спецслужбам «знать все о противнике», а также о том, что украинская сторона сама знает и российских силах и средствах. Также глава пресс-службы ДНР репостнул заявление самого хакера, который пояснил, что российская сторона просто пользуется программами украинских военных в режиме онлайн, что «очень удобно и экономно».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению
Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии
Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей
Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ
44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике
В Сербии объяснили повышение боевой готовности
Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА
В России раскрыли стоимость доставки грузов на МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.