Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ

Хакер из ДНР взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта»

Хакер из ДНР с ником Джокер взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пресс-службы республики Даниил Безсонов.

«Чтобы было понятно, это программа, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных», — отметил Безсонов.

Он добавил, что получение доступа к системе позволяет российским спецслужбам «знать все о противнике», а также о том, что украинская сторона сама знает и российских силах и средствах. Также глава пресс-службы ДНР репостнул заявление самого хакера, который пояснил, что российская сторона просто пользуется программами украинских военных в режиме онлайн, что «очень удобно и экономно».