СБУ завербовала офицера МВД Херсонской области для сбора данных

В Херсоне задержан агент СБУ Канивец, служивший начальником управления в ГУ МВД региона

В Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) офицера ГУ МВД области Игоря Канивца. Об этом сообщает РИА Новости.

На посту начальника управления кадрового обеспечения главка он занимался сбором данных о деятельности местных органов власти и силовых структур, брал на службу сотрудников с антироссийскими взглядами, передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности ГУ МВД Херсонской области.

По словам самого Канивца, он был завербован СБУ в 2014 году, когда его задержали за мошенничество. А уже феврале 2022 года Канивца нашел куратор из украинской разведки и за пять тысяч долларов предложил передавать информацию об обстановке в Херсонской области. Но свое вознаграждение он так и не получил, признался Канивец.