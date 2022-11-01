Северная Корея объявила о начале финальной стадии ядерной войны с США

Представитель МИД КНДР заявил о начале финальной фазы сценария ядерной войны с США

Факты указывают на то, что финальная фаза сценария ядерной войны Северной Кореи и США началась, заявили в министерстве иностранных дел (МИД) КНДР, передает ТАСС.

«Все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию», — заявили в ведомстве.

Северокорейские дипломаты также указали, что США — единственная в мире страна, целью ядерной программы которой является свержение режимов. Однако в Вашингтоне «должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР».

Ранее МИД Северной Кореи на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне.

