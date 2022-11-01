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13:54, 1 ноября 2022Силовые структуры

Российского бизнесмена обвинили в поставке некачественных рубашек для МВД

«Ъ»: СКР обвинил бизнесмена Ляшука в мошенничестве при поставке некачественных рубашек МВД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Бориса Ляшука, обвиняемого в мошенничестве при поставке форменного обмундирования сотрудникам МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити, вследствие чего полицейское ведомство получило 350 тысяч бракованных рубашек. Ущерб оценивается в 564,5 миллиона рублей. Договор о поставке обмундирования был заключен в 2017 году. Он также предусматривал производство блузок и платьев для сотрудниц полиции, но к их качеству никаких претензий не было предъявлено.

Преступление вменяется гендиректору компании «БМФ» Ляшуку, который является единственным фигурантом дела. Он своей вины не признает.

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД в марте 2019 года, но там так и не нашли причастных к мошенничеству лиц, в связи с чем спустя два года расследованием занялся СКР. В октябре 2021 года был задержан, а затем и арестован Ляшук.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Любовь Ширижик
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