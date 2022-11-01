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19:01, 1 ноября 2022Ценности

Российская стилистка раскрыла секрет идеальной внешности гимнасток

Российская стилистка Наталья Долотов считает идеальный тон лица секретом красоты гимнасток

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Основательница студии макияжа и причесок Dolotov Studio, российская стилистка Наталья Долотов раскрыла секрет идеальной внешности гимнасток во время выступлений. Ее комментарий о красоте спортсменок приводит «Газета.ру».

Первое, на что обращает внимание визажист, — это идеальный тон, говорит эксперт. «На ковер должна выплывать лебедь, на лице которой нет ни грамма усталости от многочасовых тренировок. Отдельное внимание стоит уделить коррекции: расставить естественные тени, убрать несовершенства, в частности синяки под глазами. Если постараться на этом этапе, то 60 процентов успеха всего макияжа будет обеспечено», — объяснила она.

Долотов считает, что в макияже глаз следует отказываться от расплывчатых линий в пользу четко очерченных стрелок. Кроме того, она посоветовала применять накладные ресницы. «Ирина Александровна Винер-Усманова их обожает. Думаю, дальнейшие комментарии излишни», — рассказала стилист.

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По словам собеседницы издания, макияж гимнастки — сценический, однако задача мастера не сводится только к тому, чтобы сделать его ярким. Так, в образе спортсменки специалисту необходимо передать настроение программы, поскольку мейкап усиливает общее восприятие номера.

В августе основательница сети фитнес-студий и мастер спорта по художественной гимнастике Анна Давыдова раскрыла россиянкам способ накачать ягодицы без тренировок. По мнению Давыдовой, неспешная ходьба в размеренном темпе не поможет добиться желаемого результата. Чтобы сделать ягодицы упругими без походов в спортзал, необходимо двигаться быстро, напрягая при этом мышцы данной части тела.

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Карина Черных
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