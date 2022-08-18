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Бывшая гимнастка раскрыла россиянкам способ накачать ягодицы без тренировок

Гимнастка Давыдова: чтобы накачать ягодицы без зала, нужно сжимать их во время ходьбы

Фото: Shutterstock

Основательница сети фитнес-студий и мастер спорта по художественной гимнастике Анна Давыдова раскрыла россиянкам способ накачать ягодицы без тренировок. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с модным журналом Grazia.

По словам Давыдовой, неспешная ходьба в размеренном темпе не поможет добиться желаемого результата. Чтобы сделать ягодицы упругими без походов в спортзал, необходимо двигаться быстро, напрягая при этом мышцы данной части тела.

Специалистка объяснила, что во время ходьбы надо сжимать ягодицы на 10-15 секунд, а потом расслаблять. Такое чередование действий поможет укрепить мышцы и израсходовать достаточное количество калорий. В то же время она предупредила, что не стоит все время держать ягодичные мышцы сжатыми и напряженными, поскольку такое состояние спровоцирует судорогу.

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Бывшая гимнастка также порекомендовала соблюдать в пеших прогулках регулярность и по возможности отказаться от передвижения на транспорте. Кроме того, чтобы тщательно проработать ягодицы, следует подбирать себе более сложные маршруты, увеличивая нагрузку, например, включая выпады и подъемы по лестнице. «Лучше нагружают мышцы ягодиц прогулки по пляжу или по песку, а также по пересеченной местности», — рассказала Давыдова и добавила, что для ходьбы необходимо подобрать удобную обувь с толстой подошвой.

В июле Анна Давыдова перечислила главные причины увеличения талии. По мнению спортсменки, данному явлению у женщин способствуют приседания с большим весом и боковые наклоны, которые приводят к росту косых мышц. Помимо этого, на это влияют беременность, наследственность и наличие висцерального жира в области живота.

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Мария Винар
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