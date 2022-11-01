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20:14, 1 ноября 2022Силовые структуры

В Москве перекрыли канал поставок наркотиков из США

В Москве таможня перекрыла канал контрабанды наркотиков из США, задержаны члены ОПГ

Фото: Пресс-служба ФТС России

В Москве таможенники перекрыли канал поставок наркотиков из США, задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, деятельностью ОПГ руководил мужчина из США, который отправлял посылки с гашишным маслом в Россию и курировал московских сбытчиков. При получении очередного отправления сотрудники правоохранительных органов задержали в почтовом отделении 26-летнего россиянина, который предъявил поддельный паспорт. В посылке были товары народного потребления, а среди них три бутылки из-под шампуня, наполненных вязкой маслянистой жидкостью коричневого цвета, которая имела резко выраженный запах марихуаны. Эксперты установили, что это гашишное масло весом 1,4 килограмма.

Подозреваемый в контрабанде дал признательные показания и сообщил, что два года получает посылки с наркотиками, фасует их и продает через тайники-закладки. За свою работу мужчина получал от 70 до 150 тысяч рублей. Силовики провели обыск у него дома и изъяли десять картриджей для вейпов с наркотическим средством, оборудование для расфасовки запрещенных веществ и еще один фальшивый паспорт.

Оперативники нашли двух его сообщников, у них обнаружено полтора килограмма гашишного масла, 70 граммов кокаина и псилоцибиновые грибы. Все трое стали фигурантами уголовного дела о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

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Любовь Ширижик
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