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23:08, 1 ноября 2022Мир

В США заявили о желании сохранить дееспособность посольства в России

Пресс-секретарь Госдепа Прайс заявил о большом значении дееспособности посольства США в РФ
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США уделяют большое внимание дееспособности своего посольства в Москве. Вашингтон обсуждал с Россией способы нормализации его работы, пишет РИА Новости.

«Будет справедливым сказать, что дееспособность нашего посольства в Москве имеет первостепенное значение для нас... поскольку мы считаем, что особенно во времена напряженности, конфликта жизненно важно иметь возможности для коммуникаций, открыто общаться друг с другом», — подчеркнул он на брифинге.

Представитель Госдепа добавил, что страны рассматривали снятие ряда ограничений, усложняющих деятельность их дипмиссий. Он также отметил, что американские дипломаты в Москве занимаются многими вопросами, однако в них не входит проблематика урегулирования кризиса на Украине.

«Наше посольство в Москве не стремится участвовать в диалоге или дипломатии применительно к войне на Украине. Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», — сказал Прайс.

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Марина Совина
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