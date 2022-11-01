США заподозрили в попытке помешать технологическому развитию Китая

Политолог Дудаков допустил намерение США запретить экспорт в Китай полупроводников

США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности. Это может стать препятствием для развития технологий в стране по данным направлениям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что США могут предложить ЕС ввести ограничения на экспорт в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

«В первую очередь, ограничения могут коснуться той сферы, где администрация президента США Джо Байдена и так пытается навязать санкционные ограничения в отношении Китая. Это полупроводники, — считает Дудаков. — США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства. Одной из компаний, попадающих под соответствующее давление, может стать голландская ASML, производящая оборудование для создания чипов».

Также ограничения на экспорт могут быть и в других сферах. Например, в военной отрасли, в промышленных секторах. Но, в первую очередь, речь зайдет именно о полупроводниках Малек Дудаков политолог

Политолог напомнил, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится о том, что страна должна иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими государствами. В первую очередь, над Китаем и Россией. И особое беспокойство Штатов вызывают разработки в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения.

«Дело в том, что эти разработки используются и в военной сфере. При этом, вести их без чипов невозможно. И, чем более они передовые, тем дальше продвинется Китай в разработке роботизированных вооружений, которыми активно занимаются и США. Американцы, к примеру, планируют в ближайшее время переводить танки, другую военную технику на все, что связано с искусственным интеллектом. Понятно, что это направление будущего военного прогресса, так что его будут ограничивать», — уверен собеседник «Ленты.ру».

У Китая, уточнил Дудаков, есть и свои предприятия по производству чипов, они активно пытаются догнать Запад в данном направлении. Но сделать это в условиях ограничений будет значительно сложнее.

«Голландская ASML — передовая компания в сфере производства литографических пластин для новых чипов, без нее развиваться Китаю будет непросто», — заметил политолог.

Он заключил, что страны ЕС с большой вероятностью согласятся с предложением США. В первую очередь, ввиду опасения перед вторичными санкциями.

Ранее стало известно, что министерство промышленности и информатизации Китая провело ряд совещаний с китайскими производителями микрочипов из-за новых технологических санкций США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам источников агентства, ведомство ищет способы помочь китайским компаниям выжить, однако представители министерства сами «не знали, что делать дальше», и временами у них было не меньше вопросов для отрасли, чем самих ответов. В то же время многие участники встреч предрекали гибель их отрасли в условиях попыток китайских властей снизить зависимость экономики от американских технологий.