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09:33, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет за двойное убийство

В Новороссийске суд приговорил к 13 годам колонии мужчину за убийство двух друзей

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Новороссийске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за убийство 54-летнего и 62-летнего знакомых. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 20 марта фигурант выпивал с товарищами в гараже на улице Мысхакское шоссе. Там они поссорились из-за того, что один из мужчин оскорбил собутыльника и толкнул его, в результате чего тот упал со стула. За это фигурант избил оппонента, а затем несколько раз ударил ножом, нанеся смертельные ранения. Второй собутыльник решил заступиться за жертву, тогда россиянин взял металлический прут, пять раз ударил им мужчину и задушил. Тела погибших нашли через несколько дней в гараже.

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Екатерина Власова
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