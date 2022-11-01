Россиянин получил 13 лет за двойное убийство

В Новороссийске суд приговорил к 13 годам колонии мужчину за убийство двух друзей

В Новороссийске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за убийство 54-летнего и 62-летнего знакомых. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 20 марта фигурант выпивал с товарищами в гараже на улице Мысхакское шоссе. Там они поссорились из-за того, что один из мужчин оскорбил собутыльника и толкнул его, в результате чего тот упал со стула. За это фигурант избил оппонента, а затем несколько раз ударил ножом, нанеся смертельные ранения. Второй собутыльник решил заступиться за жертву, тогда россиянин взял металлический прут, пять раз ударил им мужчину и задушил. Тела погибших нашли через несколько дней в гараже.