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03:23, 1 ноября 2022Бывший СССР

Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед США

Politico: лоббист Украины Вайдич заявил о страхе Зеленского остаться без денег от США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевские власти сомневаются, что в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США Украина лишится военных поставок из США, но испытывают страх потерять финансовую помощь от Вашингтона. Об этом заявил лоббист Дэниел Вайдич, пишет Politico.

Вайдич пояснил, что в ближайшие месяцы Украине может потребоваться больше денег, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре. «В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — сказал он. По его словам, в Киеве опасаются усложнения диалога с Вашингтоном, поскольку американским политикам придется обосновывать для избирателей необходимость продолжения помощи Украине. Объяснять свои запросы придется и Киеву.

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Как пишет газета, президент Владимир Зеленский порой требует то, что американский лидер Джо Байден давать не желает. Украинский лидер часто в ответ на это публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий, что вызывает недовольство в Белом доме. Если же республиканцы возьмут большинство в конгрессе, украинцы могут еще активнее задействовать такую тактику.

В свою очередь американский дипломат Дэниел Фрид заявил, что иногда у членов администрации Байдена «возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится».

Ранее стало известно, что Байден вышел из себя во время одного из телефонных разговоров с Владимиром Зеленским в июне. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Однако в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает.

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Марина Совина
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