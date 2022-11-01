В США застрелили участника трио Migos

В США застрелили рэпера Takeoff из трио Migos

В США застрелили самого молодого участника участника хип-хоп трио Migos — рэпера Takeoff (настоящее имя — Киршник Хари Болл). Об этом сообщает портал OnSmash.

Уточняется, что 28-летний музыкант был убит в Хьюстоне. Вместе с другим участником группы Quavo он был на вечеринке промоутера Jas Prince, где у него завязался конфликт с одним из посетителей. В результате Takeoff получил огнестрельное ранение.

Quavo, Offset и Takeoff начали заниматься музыкой 2008 году. Первоначально группа называлась Polo Club, но в итоге сменила название на Migos. Она выпустила свой первый полноформатный проект, микстейп под названием Juug Season, 25 августа 2011 года. За ним последовал микстейп No Label 1 июня 2012-го. Их дебютный студийный альбом Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015-го, в нем приняли участие Крис Браун и Янг Таг. В 2016 году был представлен один из главных синглов Migos — Bad and Boujee. Quavo является дядей Takeoff, а Offset — его двоюродной брат.