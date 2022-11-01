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21:23, 1 ноября 2022Бывший СССР

На Украине ограничили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ

Украина ограничила рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и вид на жительство

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украинское правительство приостановило рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство (ВНЖ). Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

По словам политика, документы не будут рассматривать «в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены». Речь идет об «оформлении разрешения на иммиграцию, оформление, в том числе, утраченных или похищенных документов и обмен свидетельств на постоянное или временное проживание, поданных гражданами РФ».

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При этом есть несколько категорий лиц, которых эти меры не касаются. Нововведения не действуют для супругов и близких родственников украинских граждан. Кроме того, ограничения не коснутся людей, которые по закону прибыли на Украину для трудоустройства.

Ранее юрист Екатерина Воронова предупредила россиян об ответственности за умышленное сокрытие ВНЖ или гражданства другого государства.

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Марина Совина
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