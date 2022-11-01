На Украине ограничили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ

Украина ограничила рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и вид на жительство

Украинское правительство приостановило рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство (ВНЖ). Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

По словам политика, документы не будут рассматривать «в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены». Речь идет об «оформлении разрешения на иммиграцию, оформление, в том числе, утраченных или похищенных документов и обмен свидетельств на постоянное или временное проживание, поданных гражданами РФ».

При этом есть несколько категорий лиц, которых эти меры не касаются. Нововведения не действуют для супругов и близких родственников украинских граждан. Кроме того, ограничения не коснутся людей, которые по закону прибыли на Украину для трудоустройства.

Ранее юрист Екатерина Воронова предупредила россиян об ответственности за умышленное сокрытие ВНЖ или гражданства другого государства.