Крупнейшие вузы России выступили против потолка зарплат руководства

Российские вузы выступили против проекта Минобрнауки о потолке зарплат для руководства

Крупнейшие российские университеты выступили против проекта постановления правительства, подготовленного Минобрнауки. Документ предлагает ограничить зарплаты руководства вузов и научных центров лимитом, равным 12 средним зарплатам в учреждении, сообщает РБК.

Предполагается, что ограничение затронет зарплаты руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. Потолок зарплат планируют установить в 11 федеральных государственных учреждениях, все они представили свои отзывы на проект. Представители МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, РАНХиГС и Курчатовского института высказались против предложенных нововведений.

Руководство СПбГУ заявило, что представленный Минобрнауки проект не может быть согласован, так как он «не учитывает особенности отдельных учреждений», руководители которых назначаются указом российского президента. С такой точкой зрения согласились представители МГУ — в отзыве на проект, имеющемся в распоряжении издания, добавили, что ректор вуза Виктор Садовничий не раз информировал правительство о предложении сохранить для него зарплату, установленную в прошлые годы.

В НИУ ВШЭ и РАНХиГС не согласились с размером лимита и предложили установить максимальную планку, равную 15 средним зарплатам в вузе. По мнению руководства РАНХиГС, основной статьей расходов академии является зарплата научно-педагогических кадров, и в случае реализации проекта Минобрнауки, оплата труда ректора станет ниже зарплаты его коллег, представляющих столичные вузы, у которых нет филиалов и большого имущественного комплекса.

В Курчатовском институте заявили, что типовой договор учреждения не предполагает установленное соотношение зарплат руководства и работников института и не является обязательным.

По данным РБК, в 2021 году доход ректора МГУ Садовничего составил 21,2 миллиона рублей, а годом ранее эта цифра равнялась 17,6 миллиона рублей. Доход ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2021 году составил 17,8 миллиона рублей, а руководитель НИУ ВШЭ Никита Анисимов заработал 12,2 миллиона рублей за прошедший год.

Лимит на потолок зарплат решили ввести для того, чтобы установить предельный уровень соотношения среднемесячных зарплат руководства и работников организаций. Проект постановления Минобрнауки был согласован с Минфином и Минтрудом России и получил положительное заключение Министерства юстиции.

Проблема разрыва уровня зарплат руководства и работников вузов поднималась в Государственной думе еще в 2020 году. Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что было бы правильно привязать премию ректора университета к числу работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые получают эту зарплату. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что реальная оплата труда ассистента или доцента порой до 15 раз меньше зарплаты руководителей учреждений.