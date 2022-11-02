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10:51, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин назвал посетителя бара лысым и получил пулю в ногу

Житель Москвы назвал посетителя бара лысым и получил пулю в ногу

Фото: Pxhere

В центре Москвы в одном из баров посетитель открыл стрельбу за то, что его в ходе конфликта назвали лысым — обидчика мужчина из пистолета ранил в ногу и скрылся с места преступления. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Между двумя посетителями бара завязался конфликт, в ходе которого один другого назвал лысым. Оскорбившись, мужчина достал оружие, выстрелил обидчику в ногу и спешно покинул заведение. Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали работу над установкой личности стрелявшего.

Ранее сообщалось, что москвича осудили на 17 лет за убийство двоих мужчин 23 года назад в клубе.

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Илона Палей
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