Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Московская городская дума приняла сразу в трех чтениях закон «О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента, передает Агентство городских новостей Москва.

«В документе сохранены все главные приоритеты последних лет: бюджет остается социальным, программным и инвестиционным. Впервые бюджет формировался в столь непростых для страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами Москвы. Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного — чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей», — сообщили в Мосгордуме.

Более половины (54 процента) бюджета Москвы в 2023 году пойдет на финансирование социальных программ — здравоохранение, социальную поддержку, образование, физическую культуру и спорт, культуру. Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме.

В новом бюджете Москвы предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10 процентов с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 тысячи 193 рубля до 23 тысяч 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более 2 миллионов московских пенсионеров.

Также продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, обеспечивающих его стабильное развитие и гарантирующих повышение качества жизни москвичей.

