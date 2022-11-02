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15:24, 2 ноября 2022Мир

Помощник Байдена начал с утра объезжать заправки для контроля цен на бензин

WP: помощник Байдена Клейн по дороге на работу проверяет цены на бензин на заправках
Рон Клейн

Рон Клейн. Фото: Al Drago / Keystone Press Agency / CNP / Globallookpress.com

Глава администрации Белого дома Рон Клейн начинает свой день ранним утром с проверки цен на газ и бензин. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По сведениям издания, этот показатель считается важным для рейтингов президента США Джо Байдена. Помощник американского лидера также собирает информацию о ценах по дороге на работу в Белый дом — он контролирует каждую из девяти встречающихся ему на пути заправочных станций.

Коллеги Клейна рассказали, что он продолжает проверять цены в течение дня и, если они снижаются, отмечает это в пресс-релизах и публикует в Twitter. Как пишет издание, только с июля Клейн посвятил этому вопросу почти 300 твитов (в том числе ретвиты). Публикации порой появлялись трижды в день.

Опрошенные изданием экономисты отмечают, что в зависимости политической власти от цен на топливо есть что-то иррациональное — траты на эту статью расходов в средней американской семье составляют лишь четыре процента от бюджета, большую часть денег граждане тратят на питание и жилье. При этом объясняется, что газ, вероятно, имеет избирательное воздействие из-за визуальной известности и частоты, с которой потребители вынуждены его приобретать. Кроме того, стоимость жилья, медикаментов и продуктов может быть непрозрачной, в то время как цены на бензин указаны на крупных заправках по всей стране.

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Варвара Кошечкина
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