Во Франции нашли способ покупать нефть из России дешевле

Causeur призвал Россию продавать ЕС нефть задешево в обмен на страхование ее доставки

Россия могла бы продавать Европейскому союзу (ЕС) нефть по стоимости ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Такой способ покупать российское топливо дешевле нашел французский журнал Causeur.

Авторы материала из Франции предположили, что Россия продолжит заниматься экспортом нефти при введении потолка цен на нее. У Москвы останется стимул добывать ресурс и продавать, поскольку в противном случае ее негде будет хранить. «Но США и Европа могли бы пойти еще дальше», — отметили журналисты. Журналисты из Франции напомнили, что Евросоюз и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года».

На фоне этого авторы призвали ввести льготный режим для любой партии российской нефти, которую продадут по цене меньше потолка цен или равной ему. После этого следует избавиться от запрета на финансирование и страхование любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. Таким образом ЕС сохранит ограничения и предотвратит эффект бумеранга для экономик Европы.