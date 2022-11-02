Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:24, 2 ноября 2022Экономика

Во Франции нашли способ покупать нефть из России дешевле

Causeur призвал Россию продавать ЕС нефть задешево в обмен на страхование ее доставки

Фото: Unsplash

Россия могла бы продавать Европейскому союзу (ЕС) нефть по стоимости ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Такой способ покупать российское топливо дешевле нашел французский журнал Causeur.

Авторы материала из Франции предположили, что Россия продолжит заниматься экспортом нефти при введении потолка цен на нее. У Москвы останется стимул добывать ресурс и продавать, поскольку в противном случае ее негде будет хранить. «Но США и Европа могли бы пойти еще дальше», — отметили журналисты. Журналисты из Франции напомнили, что Евросоюз и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года».

На фоне этого авторы призвали ввести льготный режим для любой партии российской нефти, которую продадут по цене меньше потолка цен или равной ему. После этого следует избавиться от запрета на финансирование и страхование любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. Таким образом ЕС сохранит ограничения и предотвратит эффект бумеранга для экономик Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно с Украины
Казахстан незаконно выведенные племянником Назарбаева миллионы долларов
Названы способы распознать бота при общении в сети
Британская нефтегазовая компания рекордно заработала на энергокризисе
Названа доля пользователей Windows 11
Во Франции нашли способ покупать нефть из России дешевле
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт захотели избавиться от первого общего дома
Популярный российский блогер рассказал о предложениях от Первого канала
Байден оговорился о сроке своего президентства
Стало известно о запуске КНДР десяти ракет разных типов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.