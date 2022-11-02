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19:56, 2 ноября 2022Экономика

Слухи об отмене локдаунов спровоцировали резкий рост стоимости китайских акций

Bloomberg: фондовый рынок Китая вырос на $450 млрд на фоне слухов об отмене локдаунов

Фото: Reuters

В китайских социальных сетях стали распространяться слухи об отмене локдаунов после публикации скриншотов с неподтвержденным планом открытия страны, что спровоцировало двухдневный резкий рост акций китайских компаний суммарно на 450 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Скриншоты с планами властей Китая постепенно свернуть политику нулевой терпимости к коронавирусу появились в местной соцсети WeChat поздно вечером 31 октября и стали активно распространяться по интернету. Там указывалось, что приближенный к Си Цзиньпину член политбюро китайской коммунистической партии Ван Хунин 30 октября провел встречу с экспертами по COVID-19 по вопросу ускорения планов по прекращению локдаунов.

На фоне появления скриншотов уже во вторник, 1 ноября, акции, входящие в индекс MSCI China, на мировых фондовых рынках в первой половине дня выросли на 320 миллиардов долларов. Дальнейший рост 2 ноября был подкреплен новыми скриншотами якобы от двух брокерских компаний с информацией о скором ослаблении коронавирусных ограничений в стране. За два дня стоимость акций выросла на 450 миллиардов долларов.

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Bloomberg указывает, что трейдеров, скупающих китайские акции на бирже в США, не остановило даже официальное заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая о том, что политика нулевой терпимости к COVID-19 будет продолжена. Инвесторы искали причины продолжить покупки китайских ценных бумаг, которые стали одними из худших в мире в этом году, в условиях почти самого медленного за последние четыре десятилетия роста экономики страны.

Эта ситуация иллюстрирует проблемы с открытостью и прозрачностью информации во второй экономике мира, где внутриправительственные обсуждения не поддаются огласке, а власти жестко ограничивают свободу прессы, указывает агентство. Поэтому зачастую информация о будущих политических решениях просачивается необычным образом и не может быть быстро проверена.

10 октября сообщалось, что китайские производители микрочипов потеряли 8,6 миллиарда долларов капитализации из-за санкций США.

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Данил Дмитриев
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