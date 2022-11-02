Испанский министр неожиданно привез на Украину 30 машин скорой помощи

Глава МИД Испании Альбарес прибыл в Киев и привез 30 машин скорой помощи

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес утром 2 ноября прибыл в Киев, чтобы привезти 30 машин скорой помощи, переданных испанскими властями. Об этом сообщает CNN.

Переданные скорые имеют специальное оборудование для оказания помощи беременным.

Отмечается, что визит Альбареса можно назвать неожиданным, так как ранее он не анонсировался. Министр прибыл на Украину на ночном поезде из польского Пшемысля. Он намерен посетить пострадавшие районы украинской столицы и встретиться с коллегой Дмитрием Кулебой, а также с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В своем Twitter Альбарес написал, что прибыл в Киев, чтобы «передать приверженность и поддержку Испании народу и правительству Украины, а также поддержать и поблагодарить сотрудников испанского посольства за их работу».

В октябре сообщалось, что Мадрид передаст Киеву пакет военной помощи, включающий четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk и несколько систем противовоздушной обороны.