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15:46, 2 ноября 2022Бывший СССР

Эстонцам порекомендовали экономить на еде

В Эстонии институт развития здоровья рассказал гражданам об экономии на еде

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Институт развития здоровья рассказал гражданам Эстонии об экономии на еде. О рекомендациях пишет издание Postimees.

Эстонцев призвали самостоятельно готовить, как можно реже покупать полуфабрикаты, консервы и готовые продукты. Утверждается, что лучше есть кашу на завтрак или в качестве гарнира, так как она дешевле бутербродов. При этом можно добавлять в рацион три-четыре ломтика хлеба во время приема пищи. Также при употреблении сока необходимо разбавлять его водой. Уточняется, что можно получить из одного литра напитка до 15 литров.

Молочные продукты надо покупать без добавок, «так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и, скорее всего, она будет дешевле магазинного сладкого йогурта». Кроме того, жителям Эстонии стоит отдавать предпочтение рыбе, птице и мясу без приправ, ведь из-за приправленных продуктов идет переплата за воду и добавленные специи.

Ранее в стране назвали экономию газа и электричества проявлением патриотизма. Комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что это позволяет уменьшить негативное влияние от торговли российским газом.

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Кристина Есикова
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