В Эстонии заявили о новом проявлении патриотизма

Еврокомиссар Симпсон назвала экономию газа и электричества проявлением патриотизма

Комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что для Эстонии экономия газа и электричества в нынешней ситуации является проявление патриотизма. Таким мнением еврокомиссар поделилась с изданием Postimees.

«Экономия — это проявление патриотизма, позволяющее снизить негативное влияние от торговли российским газом», — пояснила Симсон.

Она также добавила, что сейчас в стране активно принимаются меры по обеспечению света в домах и предотвращению перебоев в подаче электроэнергии.

Ранее Симсон предложила пакет мер странам Евросоюза для победы над Россией в «энергетической войне».