Стало известно о полном уходе Gap из России

«Известия»: американский ретейлер одежды Gap уходит из России закрывает все магазины

Крупный американский ретейлеров одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на консалтинговую компанию CORE.XP (ex. CBRE) и представителей рынка недвижимости.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила о полном уходе Gap из России и добавила, что продажа бизнеса не планируется. По ее словам, еще до начала спецоперации России на Украине бренд был непопулярным в России. Президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов предположил, что покупателей не огорчит уход Gap.

Данные об уходе ретейлера без продажи бизнеса подтвердил генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В свою очередь Цветкова добавила, что сейчас Gap обладает 11 магазинами в России, десять из которых в Москве, а один — в Санкт-Петербурге. Пока что все они работают.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что в России, Турции и на Украине бренд Gap представляет турецкий франчайзи Fiba Retail Group.

«В связи с мартовским решением Gap Inc. приостановить поставки своей продукции в Россию сеть действительно находится в процессе свертывания своего бизнеса в нашей стране — он завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров», — заключил он.