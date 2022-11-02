Ранее судимому россиянину дали почти два года за нападение на полицейского

В Надыме пьяного дебошира осудили почти на два года колонии за избиение полицейского

В Надыме суд приговорил к 1 году и 11 месяцам лишения свободы 42-летнего ранее судимого местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 10 ноября 2021 года пьяный фигурант приехал на заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его хотели привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, но мужчина был с этим не согласен. Он начал вести себя агрессивно и нецензурно ругаться. Тогда правоохранитель вывел дебошира на улицу, но тот несколько раз ударил сотрудника МВД и попытался сбежать. Осужденного задержала патрульно-постовая служба полиции.