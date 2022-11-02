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13:33, 2 ноября 2022Мир

Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России

Flightradar зафиксировал американский Boeing RC-135W недалеко от Мурманска
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили недалеко от Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в среду, 2 ноября, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и примерно с 12:30 мск осуществлял движение вдоль северных российских границ. Добравшись до пролива, соединяющего Белое и Баренцево моря, воздушное судно продолжило движение с выключенным транспондером.

В то же время в воздушном пространстве Польши, над приграничной с Калининградской областью территорией, зафиксирован американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker, стартовавший с немецкой авиабазы НАТО Шпангдален.

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Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

28 октября американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат заметили в акватории Черного моря недалеко от Севастополя. RQ-4B Global Hawk ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в южной части Италии, а затем около 11:00 мск был зафиксирован примерно в 100 километрах по прямой от Севастополя.

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Варвара Кошечкина
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