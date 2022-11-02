Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России

Flightradar зафиксировал американский Boeing RC-135W недалеко от Мурманска

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили недалеко от Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в среду, 2 ноября, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и примерно с 12:30 мск осуществлял движение вдоль северных российских границ. Добравшись до пролива, соединяющего Белое и Баренцево моря, воздушное судно продолжило движение с выключенным транспондером.

В то же время в воздушном пространстве Польши, над приграничной с Калининградской областью территорией, зафиксирован американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker, стартовавший с немецкой авиабазы НАТО Шпангдален.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

28 октября американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат заметили в акватории Черного моря недалеко от Севастополя. RQ-4B Global Hawk ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в южной части Италии, а затем около 11:00 мск был зафиксирован примерно в 100 километрах по прямой от Севастополя.