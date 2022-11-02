Опубликована карта боевых действий на Украине на 2 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 2 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 2 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и России (ВС России), места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успешном отражении атак на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Вместе с этим российские войска поразили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе Кировска в ДНР и взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в Харьковской области. Был уничтожен склад украинских боеприпасов в Елизаветовке (ДНР) и топливное хранилище в Черкасской области.

Также Конашенков рассказал об уничтоженной авиации ВСУ, сбитых снарядах реактивных систем залпового огня и пораженных украинских беспилотниках.

Спикер Минобороны отметил, что киевские власти продолжают вести провокации, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС — в течение суток ВСУ выпустили девять снарядов по району промышленной зоны теплоэлектроцентралей Энергодара и прилегающей к АЭС территории. Атака противника была подавлена российскими военными.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники.

