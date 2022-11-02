Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 2 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 2 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 2 ноября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 2 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и России (ВС России), места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успешном отражении атак на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Вместе с этим российские войска поразили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе Кировска в ДНР и взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в Харьковской области. Был уничтожен склад украинских боеприпасов в Елизаветовке (ДНР) и топливное хранилище в Черкасской области.

Также Конашенков рассказал об уничтоженной авиации ВСУ, сбитых снарядах реактивных систем залпового огня и пораженных украинских беспилотниках.

Спикер Минобороны отметил, что киевские власти продолжают вести провокации, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС — в течение суток ВСУ выпустили девять снарядов по району промышленной зоны теплоэлектроцентралей Энергодара и прилегающей к АЭС территории. Атака противника была подавлена российскими военными.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об ожидании Москвы сигналов от Киева о стремлении к переговорам
В России продлили приостановку выплат по советским вкладам
Медведев допустил возвращение в России смертной казни
Посадка российского самолета с четырьмя лопнувшими колесами попала на видео
Медведев высказался о действиях диверсантов на территории России
Писательница Джули Пауэлл умерла в 49 лет
«Одноклассники» запустили новую функцию
В российском регионе умер избитый подростками из-за бургера инвалид
Впервые обнаружено голое пульсирующее ядро звезды
Стали известны расходы туристов во время пребывания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.