Жителям ДНР выплатили 57 миллионов рублей за пострадавшее жилье и имущество

Премьер ДНР Хоценко сообщил о выплате 57 млн рублей за утраченное и поврежденное жилье

Более 57 миллионов рублей было выплачено жителям Донецкой народной республики (ДНР) в качестве компенсации за пострадавшее в результате боевых действий жилье и имущество. Об этом сообщил премьер-министр республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Между тем в министерстве труда и социальной политики ДНР рассказали, что выплаты за утраченное и поврежденное жилье получил 241 человек. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев допустил, что восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после вхождения в состав России потребует инвестиций в размере около триллиона рублей. По его словам, промышленность республик понесла значительные потери.

В сентябре правительство России выделило более 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты переселенцам из ДНР и ЛНР, а также Украины. В соответствии с указом президента, переселенцам, вынужденно покинувшим дома, но не признанным беженцами, полагается ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей.