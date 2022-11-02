Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:56, 2 ноября 2022Среда обитания

Жителям ДНР выплатили 57 миллионов рублей за пострадавшее жилье и имущество

Премьер ДНР Хоценко сообщил о выплате 57 млн рублей за утраченное и поврежденное жилье
СюжетУкраинские беженцы

Фото: РИА Новости

Более 57 миллионов рублей было выплачено жителям Донецкой народной республики (ДНР) в качестве компенсации за пострадавшее в результате боевых действий жилье и имущество. Об этом сообщил премьер-министр республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Между тем в министерстве труда и социальной политики ДНР рассказали, что выплаты за утраченное и поврежденное жилье получил 241 человек. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев допустил, что восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после вхождения в состав России потребует инвестиций в размере около триллиона рублей. По его словам, промышленность республик понесла значительные потери.

В сентябре правительство России выделило более 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты переселенцам из ДНР и ЛНР, а также Украины. В соответствии с указом президента, переселенцам, вынужденно покинувшим дома, но не признанным беженцами, полагается ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала агента СБУ за подготовку диверсии в Крыму
Жена Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии
Индия обошла Европу по морским закупкам российской нефти
В ДНР заявили об успехах на марьинском направлении
Участника хищений при строительстве бункеров Минобороны РФ объявили в розыск
Запад разуверили в победе над Россией
Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга
Появились данные о раздавившем в Москве такси вместе с пассажиром водителе фуры
Звезда сериала «Клон» Карла Диас выйдет замуж за депутата
В Совфеде подготовили предложения о компенсации регионам выплат мобилизованным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.