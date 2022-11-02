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16:59, 2 ноября 2022Силовые структуры

В Казани заочно арестовали украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

В Казани бизнесменов Коломойского и Боголюбова заочно арестовали по иску «Татнефти»

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Казани суд заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко решили присвоить нефть российской компании «Татнефть» на сумму в 400 миллионов долларов. 800 тысяч тонн были поставлены с помощью трубопровода через предприятия-посредники в резервуары на территории Полтавской области.

22 апреля 2016 года лондонский суд по иску российской компании «Татнефть» выдал ордер на заморозку активов миллиардера Игоря Коломойского и еще трех украинских бизнесменов на общую сумму 380 миллионов долларов.

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Владимир Седов
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