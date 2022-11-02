Информацию о раздаче детям в Оренбургской области опасных конфет опровергли

Администрация Бузулукского района опровергла сообщения о раздаче детям опасных конфет

Администрация Бузулукского района Оренбургской области опровергла сообщения о том, что неизвестные лица раздают детям на улицах в населенных пунктах района опасные конфеты, приводящие к госпитализации несовершеннолетних.

Первоисточником информации послужила публикация в сообществе «Бузулук ВКурсе» во «ВКонтакте», размещенная 29 октября. В ней утверждалось, что в селе Елховка некие лица, передвигающиеся на сером джипе, раздавали детям конфеты. Один ребенок, попробовавший сладость, якобы впоследствии оказался в реанимации. Аналогичный пост в тот же день появился в сообществе «Бузулук ВКурсе» в «Одноклассниках».

Помимо того, в тот же день, 29 октября, похожая информация была опубликована в сообществах «Бузулук ВКурсе» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Предполагаемый местный житель утверждал, что в селе Подколки неизвестные лица на автомобиле также раздавали детям конфеты. Автор заявил, что один из его учеников съел такую конфету и был госпитализирован. К публикации при этом была добавлена фотография некоего мужчины.

Источники информации, детали о точном месте инцидента, предполагаемых пострадавших детях, их родителях, месте госпитализации, а также комментарии от медиков или правоохранителей при этом не приводятся. Информации о мужчине, чье фото иллюстрировало посты, в публикациях также не содержалось.

31 октября в официальной группе администрации МО Бузулукский район Оренбургской области во «ВКонтакте» появилось опровержение информации о раздаче детям конфет из серого автомобиля в некоторых населенных пунктах района. «Новость о раздаче конфет из серого джипа – фейк. (...) Данные сведения не нашли своего официального подтверждения», — заявили в администрации.

Недостоверная информация о том, что детям в российских городах якобы раздают на улицах или в школе конфеты с ядом или наркотиками, регулярно появляется в соцсетях. В октябре среди жителей Краснодарского края распространились сообщения о том, что в школах были обнаружены отравленные сладости. В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что эта информация фейковая.

В октябре в мессенджерах также публиковались сообщения об отравленных конфетах, якобы распространяемых у школ Новошахтинска Ростовской области. Администрация Новошахтинска опровергла эту информацию.

Помимо того, в 2017 и 2019 году в российском сегменте соцсетей и в мессенджерах неоднократно распространялись сообщения (1, 2), что в школах детям раздают сладости с наркотиками. Эти данные также были опровергнуты полицией.

Публикации о якобы раздаче детям в Бузулукском районе опасных конфет не получили охвата в СМИ, однако распространялись в нескольких сообществах Оренбургской области в «Одноклассниках» (1, 2). При этом информацию о том, что эти сообщения являются фейком, со ссылкой на заявление администрации опубликовало местное издание Buzulukday.

