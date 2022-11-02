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15:20, 2 ноября 2022Ценности

Мадонна показала лицо без макияжа и фотошопа

Американская певица Мадонна показала лицо без яркого макияжа и фильтров на видео в TikTok

Кадр: TikTok

Американская поп-исполнительница Мадонна показала поклонникам естественную внешность без фотошопа. Ролик она опубликовала на своей странице на платформе TikTok, насчитывающей более трех миллионов подписчиков.

64-летняя певица опубликовала видео, на котором она продемонстрировала лицо без привычного яркого макияжа. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не использовала фильтры, улучшающие внешний вид. Телезвезда предстала перед камерой с заплетенными в косы рыжими волосами и обесцвеченными бровями.

В качестве наряда Мадонна выбрала черно-зеленый кроп-топ в сетку, ткань которого частично оголяла ее тело. Образ дополнили множество блестящих колье и чокеров, а также серьги-кольца, кулон в виде креста и множество браслетов, которые она надела на одну руку.

В октябре исполнительница подверглась критике в сети за публикацию фотографий в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.

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Майя Пономаренко
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