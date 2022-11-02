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13:24, 2 ноября 2022Россия

Совет Федерации одобрил закон об альтернативной службе во время мобилизации

Совет Федерации одобрил закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сенаторы проголосовали за принятие закона о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Совет Федерации одобрил поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», который дополняется статьей 17.1 — «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Поправка к закону гласит, что те граждане России, которые проходят альтернативную службу, будут проходить ее и в условиях мобилизации.

Вместе с тем лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, при мобилизации могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в качестве гражданского персонала Вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Поправки вступят в силу после подписания президентом и публикации.

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Валерий Розенберг
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