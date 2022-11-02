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18:36, 2 ноября 2022Россия

Ленобласть вошла в топ-5 субъектов по региональной поддержке НКО

Ленобласть вошла в топ-5 субъектов рейтинга некоммерческого сектора «Регион-НКО 2022»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Общественная палата Российской Федерации опубликовала региональный рейтинг некоммерческого сектора «Регион-НКО 2022», в котором оценивается, в частности, уровень поддержки НКО со стороны региональной власти. По уровню поддержки, который регион оказывает некоммерческим организациям Ленинградская область вошла в ТОП-5 субъектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

Регион продемонстрировал также хорошую динамику улучшения позиций в общем зачете, войдя по этому показателю в ТОП-3 федерального рейтинга: в этом году Ленинградская область заняла 26 место — это на 28 строчек выше прошлого года.
Результаты рейтинга были представлены в рамках форума «Сообщество» в Москве 2 ноября.

В рейтинге «Регион-НКО 2022» участвует 85 регионов России. Он отражает развитие некоммерческого сектора в регионе, его потенциал и эффективность. Также учитываются медиаактивность региональных некоммерческих организаций, уровень их поддержки со стороны администрации, социальная и экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе.

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Татьяна Романова
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