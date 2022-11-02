Рекламные интересы национальных компаний обсудят на НРФ’6

В ноябре пройдет Национальный рекламный форум

Оргкомитет Национального рекламного форума представляет стратегические сессии, которые начнут деловую программу 10 и 11 ноября.

Фокус российского бизнеса сейчас направлен на развитие собственных технологий, товаропроизводителей, а также поиск внутренних альтернативных ресурсов. Компании проходят серьезные этапы трансформации, чтобы оставаться в деловой повестке: от локализации активов к созданию новых компаний, которые должны закрыть ключевые потребности как B2С, так и B2B-аудитории. Новая реальность также вносит существенные корректировки в измерения рынка, которые коренным образом должны повлиять на общий ход планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций.

Рекламные группы, бренды, медиахолдинги, исследовательские компании, технологические площадки и платформы представят как анализ сегодняшнего состояния рынка, так и последующие сценарии развития отрасли:

Участниками первой стратегической сессии НРФ’6 станут: Александр Жаров, АО «Газпром-Медиа Холдинг»; Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы; Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope; Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group; Никита Пипко, президент Группа «Игроник»; Роберт Мирзоян, Исполнительный директор ГК Russ Outdoor; Мария Донских, СEO OKKAM; Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group; Андрей Панков, коммуникационная группа АДВ; Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group; Наталья Дмитриева, генеральный директор СберCеллер; Павел Тулубьев, коммерческий директор «МегаФона».

«Нельзя отрицать, что внешние технологические санкции наложили свой отпечаток на работу рекламного бизнеса в этом году. Однако, проведение нашего Форума вселяет оптимизм: эксперты стратегических и профильных сессий поделятся успешными антикризисными стратегиями и практическими решениями, которые создают важный фундамент для формирования новых возможностей рекламы, маркетинга и цифровизации. Российские агентства и медиаплощадки делают большой упор на взаимодействие с локальными рекламодателями – теми компаниями, которые будут определять будущее нашей экономики и заинтересованы в том, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Несмотря на разноплановость состава спикеров наших стратегических сессий, все выступления сосредоточены на поиск ответов, которые волнуют индустрию сегодня, как преодолеть затянувшуюся кризисную фазу и пережить очередную трансформацию без существенных потерь», — отмечает модератор главной стратегической сессии НРФ Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.

За последний год существенно выросло количество угроз и вызовов, препятствующих линейному развитию digital коммуникаций: уход зарубежных поставщиков, блокировка социальных сетей, утечка персональных аудиторных данных, сокращение инструментов и др. Сразу несколько авторитетных ассоциаций АКАР, АРИР, РАЭК и АНО «Цифровая экономика» решили объединиться и организовать большую стратегическую сессию второго дня НРФ’6 для поиска решений этих проблем.

В первую очередь, спикеры обсудят общие тенденции и прогнозы развития рынка цифровой рекламы. Изменение потребительских привычек повлекли трансформацию подходов рекламодателей к продвижению, а уход зарубежных технологических компаний стал толчком к появлению новых драйверов индустрии цифровой рекламы.

«Текущие преобразования в индустрии определяют дальнейшее развитие бизнеса, рекламный рынок находится в завершающей стадии трансформации. Минувшие события запустили изменения в первую очередь в digital-сегменте, а также призвали к глобальным изменениям отечественный AdTech. Цифровой сегмент очень гибкий, оперативно реагирует на любые изменения и это позволило нам заново предложить рынку компенсаторные технологические решения и собственные разработки, которые быстро замещают ушедших западных игроков. Мы, как сейлз-хаус, сфокусированы на дальнейшем развитии цифровой инфраструктуры рекламного рынка, а также на повышении доходности активов», — заявил Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-Медиа».

Во второй части стратегической дискуссии будут рассмотрены сразу несколько важных вопросов, которые затрагивают проблемы импортозамещения иностранных рекламных инструментов и технологий, а также развитие рынка аналитических продуктов. В партнерстве с IT-сектором рекламный бизнес может стать более устойчивым и экономически эффективным именно поэтому в блок дискуссионных вопросов включено обсуждение роли интернет-рекламы в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика».

Коммуникации и медиа служат инструментом увеличения финансовых показателей бизнеса. Тотальная интеграция цифровых технологий образует новую модель отношений между брендами, агентствами и медиа. Объединение экспертизы участников рекламного рынка на единой площадке поможет бизнесу и потребителям быть ближе друг к другу.

Организаторы мероприятия: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК. Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.

