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17:42, 2 ноября 2022Из жизни

Британка рассказала о вынуждающей ее бегать от шотландцев фобии

Daily Mail: 32-летняя британка рассказала о панической боязни шотландского акцента

Фото: Unsplash

Жительница Хэмпшира, Великобритания, рассказала о панической боязни шотландского акцента, из-за которой ей приходится отказываться от свиданий и странно себя вести. О том, как иррациональный страх вынуждает британку бегать от шотландцев, пишет Daily Mail.

32-летняя Кирсти Бейкер еще в детстве выключала телевизор, как только слышала шотландский акцент. Со временем ситуация только усугублялась, и неприязнь британки превратилась в фобию. Она призналась, что однажды даже выбежала из супермаркета, после того как обнаружила там шотландца. Она не раз отказывалась от свиданий с шотландцами и считает своим худшим кошмаром поездку в Шотландию.

«Если я слышу этот акцент, я сразу начинаю паниковать. Мое сердце колотится, и мне становится очень плохо. Это ужасно», — пожаловалась Бейкер. Она считает, что страх появился, когда ей было десять лет, и она с родителями отправилась на выставку лодок. Там к семейству подошел мужчина на ходулях в традиционной шотландской шляпе и в рыжем парике. Он громко говорил с ярко выраженным акцентом и этим напугал Кирсти.

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Женщина пожаловалась на старших братьев, которые не упускают возможности над ней подшутить и часто пародируют акцент. Бейкер заключила, что не имеет ничего против шотландцев, и ее фобия доставляет ей определенные неудобства.

Ранее сообщалось, что Руби Мариотт из британского графства Южный Йоркшир прославилась в сети из-за видео, на котором она бурно реагирует на выступления пародиста, изображающего Майкла Джексона. Она расплакалась и впала в панику из-за страха перед артистом.

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Евгения Черкасова
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