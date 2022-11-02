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17:52, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за развратные действия над девочкой в вагоне поезда

Под Тюменью ранее судимого монтажника задержали за развращение 13-летней девочки в поезде

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Тюменской области задержали 30-летнего местного жителя, домогавшегося несовершеннолетней девочки в поезде. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 1 ноября фигурант ехал в вагоне поезда №126 Новый Уренгой — Новосибирск. Там мужчина совращал подростка. Мать 13-летней школьницы заметила это и вызвала начальника поезда, уточняет РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Известно, что задержанный работал монтажником в Сургуте. Кроме того в 2010 и 2017 годах он был судим за кражу и угрозу убийством.

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Екатерина Власова
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