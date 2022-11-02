Подкидывавшие наркотики россиянам пятеро экс-полицейских получили сроки

В Югре осудили пятерых бывших полицейских, подбрасывавших наркотики задержанным россиянам

В Югре пятерых бывших сотрудников полиции осудили за похищение человека, злоупотребление полномочиями и их превышение, служебный подлог, фальсификацию оперативно-разыскной деятельности, ложные показание в суде, а также сбыт и хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Четверо из них получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Еще одного экс-полицейского осудили на четыре года. Также им назначили штрафы от миллиона до 1,7 миллиона рублей и запретили работать в правоохранительных органах. Троих из них лишили специальных званий. Вину они не признали.

По данным следствия, с мая 2017 по июль 2019 года сообщники подбрасывали задержанным гражданам наркотики, а затем оформляли документы об их обнаружении и возбуждали дела. Желая повысить раскрываемость, они давали ложные показания на суде как свидетели.

В частности, в мае 2017 года стражи порядка поместили наркотики в одежду одного из предполагаемых наркосбытчиков, после чего тот был арестован. Только спустя год, в мае 2020 года, мужчина был оправдан судом. Кроме того, в ноябре 2018 года правоохранители задержали двоих местных жителей, избили их и тайно положили в их одежду наркотики. Только спустя 16 месяцев потерпевшие вышли на свободу — их оправдал суд.

В июле 2019 года трое из подсудимых незаконно проникли в квартиру одного из жителей Сургута, избили его, надели ему на голову пакет, чтобы тот не смог запомнить нападавших, незаконно провели обыск и обнаружили наркотики. После этого сообщники потребовали у мужчины взятку в 150 рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

После этого они в течение суток насильно держали его в квартире и в лесу, пока тот не согласился. При этом изъятые наркотики они присвоили. В результате мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о физическом насилии.

В октябре 2019 года они похитили часть товара у одного из наркосбытчиков. Позже они подбросили эти наркотики другому задержанному. Затем суд отправил его в СИЗО. В августе 2020 года дело было прекращено в связи с недоказанностью.

Преступления выявили сотрудники собственной безопасности УМВД и УФСБ. Вскоре после этого полицейские были задержаны и уволены из органов правопорядка.