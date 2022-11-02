Украинский беженец пожаловался на свою бедность в Канаде

Украинский беженец Вехбе пожаловался, что не может найти хорошую работу в Канаде

Украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался, что статус временного резидента в Канаде, из-за которого он не может найти достойную работу, «причиняет ему боль». Об этом сообщает телеканал CBC.

Беженец посетовал, что с момента прибытия в Канаду он пытался найти работу, однако этот процесс был непростым. При этом когда он заявляет работодателям, что у него есть разрешение на работу, но отсутствует статус беженца, те не отвечают на его запросы.

«Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, четкого статуса, возникает проблема», — рассказал он.

Мужчина отметил, что для устройства на работу, несмотря на финансовую поддержку от правительства Канады, необходимо больше ресурсов.

Ранее украинские беженцы, переехавшие в Канаду после начала российской спецоперации, пожаловались на слишком дорогую жизнь в стране. «На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому», — рассказала мать семейства.